https://static.news.ru/photo/09f509c2-486a-11ea-8ff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/XinHua/GlobalLookPress

Количество умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 549 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что число жертв увеличилось за сутки на 70, а число заразившихся почти достигло трёх тысяч человек. По последним данным, зафиксировано 2987 инфицированных.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что жертвами коронавируса стали 491 человек. Отмечается, что крематории города Ухань перегружены, поэтому местные власти призвали сжигать умерших от пневмонии нового типа.