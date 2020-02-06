Количество умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 549 человек. Об этом
Отмечается, что число жертв увеличилось за сутки на 70, а число заразившихся почти достигло трёх тысяч человек. По последним данным, зафиксировано 2987 инфицированных.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что жертвами коронавируса стали 491 человек. Отмечается, что крематории города Ухань перегружены, поэтому местные власти призвали сжигать умерших от пневмонии нового типа.
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