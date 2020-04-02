За неделю авиация КНР перевезла грузов больше, чем в этот срок до COVID-19

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На территории Таиланда с 3 апреля ежедневно в период с 22:00 до 04:00 будет действовать комендантский час. Правительство страны считает, что данная мера поможет в борьбе с распространением нового типа коронавируса.

Комендантский час не коснётся перевозки медикаментов, передвижений врачей и пациентов, отмечает Reuters. Премьер-министр сделает заявление сегодня вечером по национальному телевидению около 18 часов, — уточнила пресс-секретарь правительства Ратчада Танадирек. В...