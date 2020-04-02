За неделю авиация КНР перевезла грузов больше, чем в этот срок до COVID-19

Самолёты китайских авиакомпаний за прошедший недельный период перевезли объём грузов, который на 17,85% превысил недельный объем грузов, которые перевозились до эпидемии коронавируса. Об этом рассказал журналистам представитель Управления гражданской авиации Китая (УГАК).
Такая активность, отметил чиновник, вызвана требованиями и необходимостью реализовывать внешнеторговые операции, а также восстановлением последовательности поставок по согласованию министерством коммерции КНР.
По его словам, сейчас грузы перевозятся временными регулярными или чартерными рейсами,
За последние семь дней таких вылетов было 1195.
Как писал NEWS.ru, ранее Всемирный банк уменьшил прогноз по росту ВВП Китая из-за последствий распространения коронавирусной инфекции.
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