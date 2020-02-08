Один из сотрудников торгового представительства России в Японии покинет Страну восходящего солнца в течение дня. По версии местных следователей, он получил секретные данные от экс-работника крупной коммуникационной компании Softbank Араки Ютаки.
По данным агентства Kyodo, сотрудник торгпредства должен вылететь из аэропорта Нарита.
Как писал NEWS.ru, 48-летний Ютака на допросе пояснил, что неоднократно ходил с россиянами в рестораны. По признанию мужчины, он пытался «заработать немного карманных денег» путём продажи информации. Компания Softbank заявила, что данные имели низкий статус секретности и не были особо важными.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен