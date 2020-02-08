https://static.news.ru/photo/95e6c700-4bcf-11ea-96cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из сотрудников торгового представительства России в Японии покинет Страну восходящего солнца в течение дня. По версии местных следователей, он получил секретные данные от экс-работника крупной коммуникационной компании Softbank Араки Ютаки.

По данным агентства Kyodo, сотрудник торгпредства должен вылететь из аэропорта Нарита.

Как писал NEWS.ru, 48-летний Ютака на допросе пояснил, что неоднократно ходил с россиянами в рестораны. По признанию мужчины, он пытался «заработать немного карманных денег» путём продажи информации. Компания Softbank заявила, что данные имели низкий статус секретности и не были особо важными.