https://static.news.ru/photo/89d68daa-4009-11ea-a285-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Duenzl/picture alliance/Global Look Press

Бывший работник крупной японской коммуникационной компании Softbank, которого подозревают в передаче данных сотрудникам российского торгпредства в Токио, рассказал, что таким образом пытался «заработать немного карманных денег». Об этом сообщили независимые источники в правоохранительных органах.

Как сообщили собеседники телеканала NHK, задержанный за передачу данных 48-летний Араки Ютака в ходе допроса рассказал, что якобы неоднократно ходил в рестораны с россиянами. По его словам, они давали ему наличные деньги за предоставленную информацию. Бывший сотрудник Softbank говорит, что таким образом хотел подзаработать на карманные расходы.

Ютаку задержала японская полиция в феврале 2019 года по подозрению в передаче «секретных данных» с сервера Softbank двоим сотрудникам торгпредства РФ. Позднее компания заявила, что полученная бывшим сотрудником информация «не содержала никаких данных особой важности».

Как писал NEWS.ru, российская дипмиссия в Японии в субботу прокомментировала информацию токийских СМИ и выразила сожаление, что Токио «присоединился к антироссийским спекуляциям на тему шпиономании». В посольстве подчеркнули, что подобные публикации противоречат договорённостям между Россией и Японией о создании позитивной атмосферы для налаживания двустороннего сотрудничества.