Бывший работник крупной японской коммуникационной компании Softbank, которого подозревают в передаче данных сотрудникам российского торгпредства в Токио, рассказал, что таким образом пытался «заработать немного карманных денег». Об этом сообщили независимые источники в правоохранительных органах.
Как
Ютаку задержала японская полиция в феврале 2019 года по подозрению в передаче «секретных данных» с сервера Softbank двоим сотрудникам торгпредства РФ. Позднее компания заявила, что полученная бывшим сотрудником информация «не содержала никаких данных особой важности».
Как писал NEWS.ru, российская дипмиссия в Японии в субботу прокомментировала информацию токийских СМИ и выразила сожаление, что Токио «присоединился к антироссийским спекуляциям на тему шпиономании». В посольстве подчеркнули, что подобные публикации противоречат договорённостям между Россией и Японией о создании позитивной атмосферы для налаживания двустороннего сотрудничества.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен