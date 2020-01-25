https://static.news.ru/photo/2120048e-3f79-11ea-b709-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская дипмиссия в Токио высказала сожаление в связи с тем, что «Япония присоединилась к антироссийским спекуляциям на тему шпиономании». Информация о задержании мужчины по подозрению в передаче секретной коммерческой информации российским властям появилась в японских СМИ.

Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании. Общение через СМИ, то есть пресловутая «мегафонная дипломатия», уже не раз доказывало свою безрезультатность и пагубность, — говорится в сообщении российского посольства.

О задержании 48-летнего японца сообщило агентство Kyodo. По версии сыщиков, он похитил секретные коммерческие данные и передал их сотруднику торгового представительства РФ в Японии. Название пострадавшей компании не раскрывается, известно, что она работает в телекоммуникационной сфере. Подозреваемый является её бывшим сотрудником.

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