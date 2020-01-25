Полиция Японии задержала 48-летнего местного жителя по подозрению в коммерческом шпионаже в пользу России.
Как сообщает агентство Kyodo, мужчина похитил секретные коммерческие данные и передал их сотруднику торгового представительства РФ в Японии. Название пострадавшей компании не раскрывается, известно, что она работает в телекоммуникационной сфере. Задержанный является её бывшим сотрудником.
Ранее NEWS.ru передавал, что правительство Болгарии обвинило трёх россиян в отравлении предпринимателя. Им предъявили обвинения в попытке убийства.
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