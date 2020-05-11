Япония может начать испытания вакцины от коронавируса в июле

https://static.news.ru/photo/12207a46-934c-11ea-906b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press

Специалисты в Японии могут начать клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции нового типа в июле 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр государства Синдзо Абэ.

По его словам, в настоящее время разработкой вакцины от COVID-19 занимаются научные сотрудники Токийского и Осакского университетов.

Клинические испытания препарата могут начаться уже в июле, — приводит ТАСС слова премьер-министра.

Ранее Абэ заявлял, что власти Японии намерены выделить на разработку вакцины от коронавируса более $800 млн.

Как передавал NEWS.ru, более половины жителей Японии не устраивают меры, которые принимаются властями в качестве борьбы с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого СМИ.