Азия

Япония может начать испытания вакцины от коронавируса в июле

08:27, 11 мая 2020
Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press

Специалисты в Японии могут начать клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции нового типа в июле 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр государства Синдзо Абэ.

По его словам, в настоящее время разработкой вакцины от COVID-19 занимаются научные сотрудники Токийского и Осакского университетов.

Клинические испытания препарата могут начаться уже в июле, — приводит ТАСС слова премьер-министра.

Ранее Абэ заявлял, что власти Японии намерены выделить на разработку вакцины от коронавируса более $800 млн.

Как передавал NEWS.ru, более половины жителей Японии не устраивают меры, которые принимаются властями в качестве борьбы с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого СМИ.

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