https://static.news.ru/photo/0cd51068-5474-11ea-a547-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mainichi Shimbun/Twitter

Полиция Киото задержала 58-летнего мужчину по обвинению в клевете. Японец распространял антикитайские листовки с надписями про «заражённую КНР».

Он расклеивал объявления на телефонных столбах и призывал не допускать в Страну восходящего солнца граждан Китая, сообщила газета Mainichi Shimbun.

На допросе задержанный признался, что боится нового типа коронавируса, вспышка которого произошла в соседней стране.

Ранее NEWS.ru писал, что в Китае число жертв COVID-2019 возросло до 2236 человек.