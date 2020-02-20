Полиция Киото задержала 58-летнего мужчину по обвинению в клевете. Японец распространял антикитайские листовки с надписями про «заражённую КНР».
Он расклеивал объявления на телефонных столбах и призывал не допускать в Страну восходящего солнца граждан Китая,
На допросе задержанный признался, что боится нового типа коронавируса, вспышка которого произошла в соседней стране.
Ранее NEWS.ru писал, что в Китае число жертв COVID-2019 возросло до 2236 человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен