Взрывы зафиксированы в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей

https://static.news.ru/photo/22fb08a6-afab-11ea-a7b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Winfried Rothermel/imago stock&people/Global Look Press

Хлопки взрывов фиксируются в демилитаризированной зоне между КНДР и Южной Кореей, которая находится в районе Кэсона.

Согласно данным Yonhap, также над зоной наблюдается дым. Агентство со ссылкой на южнокорейское Министерство объединения сообщило , что КНДР уничтожила межкорейский офис связи.

Smoke rose and an explosion was heard from the joint industrial complex in North Korea's border town of Kaesong on Tuesday, sources said, sparking speculation that the #DPRK could have blown up an inter-Korean liaison office there.- (Yonhap)

pic.twitter.com/278HO2BWWt — Mete SohtaoÄlu (@metesohtaoglu) June 16, 2020

При этом первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон недавно заявляла, что Пхеньян «разрушит офис до основания».

В ночь на 16 июня в генштабе Корейской народной армии заявили о возможном введении войск в демилитаризованные зоны, передаёт «ПолитЭксперт».

Как писал NEWS.ru, Корейская народная армия готова исполнить любое решение партии и правительства, касающееся превращения фронта в крепость и дальнейшего укрепления военной настороженности в отношении Юга. В Генштабе уточнили, что было мнение отдела ЦК партии по делам единого фронта и отделов, курирующих вопросы с противниками.

Обострение отношений между КНДР и Республикой Корея наступило из-за того, что активисты антисеверокорейских организаций из Южной Кореи стали перебрасывать на надувных баллонах агитационные листовки в КНДР. В Пхеньяне пообещали возмездие.

Ранее МИД КНДР порекомендовал политикам в Южной Корее перестать вести бессмысленные разговоры о денуклеаризации Корейского полуострова. В КНДР считают, что власти Южной Кореи не обладают квалификацией и влиянием, чтобы быть посредником между КНДР и США по вопросам отношений, кроме того, в переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном не нужна третья сторона.