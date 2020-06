Взрывы зафиксированы в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей

Согласно данным Yonhap, также над зоной наблюдается дым. Агентство со ссылкой на южнокорейское Министерство объединения сообщило , что КНДР уничтожила межкорейский офис связи.

Smoke rose and an explosion was heard from the joint industrial complex in North Korea's border town of Kaesong on Tuesday, sources said, sparking speculation that the #DPRK could have blown up an inter-Korean liaison office there.- (Yonhap)

pic.twitter.com/278HO2BWWt