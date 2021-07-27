Второй день подряд в Токио выявили рекордное число заболевших COVID-19

Олимпийский Токио второй день подряд обновил антирекорд заражений коронавирусной инфекцией. Было выявлено 3177 новых случаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ администрации города.

Больше всего заражений фиксируется в возрастной группе от 20 до 30 лет — 1078 новых случаев. На жителей Токио старше 65 лет приходится 95% случаев инфицирования. В тяжёлом состоянии находятся 82 человека.

Губернатор города Юрико Коикэ призвала молодёжь не затягивать с вакцинацией от коронавирусной инфекции. Она добавила, что подавляющее число заражений приходится на возрастные группы от 20 до 40 лет. При этом в группе пожилых людей число новых случаев снизилось, что объясняется продолжающийся вакцинацией.

В японской столице с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, но ситуация пока не улучшается. За неделю суточный прирост новых случаев увеличился почти в 2 раза.

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга комментируя ситуация с коронавирусной инфекцией, исключил отмену олимпийских игр. Но он подчеркнул, что власти намерены эффективно работать из-за недопущения распространения COVID-19.