Второй день подряд в Токио выявили рекордное число заболевших COVID-19

Олимпийский Токио второй день подряд обновил антирекорд заражений коронавирусной инфекцией. Было выявлено 3177 новых случаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ администрации города.
Больше всего заражений
Губернатор города Юрико Коикэ призвала молодёжь не затягивать с вакцинацией от коронавирусной инфекции. Она добавила, что подавляющее число заражений приходится на возрастные группы от 20 до 40 лет. При этом в группе пожилых людей число новых случаев снизилось, что объясняется продолжающийся вакцинацией.
В японской столице с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, но ситуация пока не улучшается. За неделю суточный прирост новых случаев увеличился почти в 2 раза.
Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга комментируя ситуация с коронавирусной инфекцией, исключил отмену олимпийских игр. Но он подчеркнул, что власти намерены эффективно работать из-за недопущения распространения COVID-19.