Вторая волна коронавируса началась в Корее

https://static.news.ru/photo/2a3e8438-b48f-11ea-b579-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Глава Центра контроля и профилактики заболеваний Южной Кореи Чон Ын Гён рассказал о распространении коронавируса. По его словам, в стране началась вторая волна пандемии.

Первая волна завершилась в апреле, а вторая началась в начале мая, когда в Сеуле были зафиксированы случаи заражения, передаёт BBC.

Мэр корейской столицы Пак Вон Сун предупредил жителей о возможности введения новых ограничений при определённых условиях. Если в итечение ближайших трёх дней врачи будут выявлять больше 30 новых случае заражения вдень, а заполняемость коек в больницах превысит 70%, власти обяжут соблюдать жёсткую социальную дистанцию.

По состоянию на 22 июня, за последние сутки на территории Южной Кореи коронавирусом заразились 17 члеовек. Новые случаи заражения фиксируют в больших офисах и на складах Сеула.

Как писал NEWS.ru, прогнозы специалистов относительно того, что осенью мир ожидает вторая волна пандемии COVID-19, похоже, не оправдываются: она, возможно, уже началась. Во всяком случае, об этом косвенно свидетельствуют данные, поступающие из отдельных американских штатов, Китая, Южной Кореи и Ирана. Впрочем, причины возобновившегося роста числа заражённых в каждой ситуации разные. И потому есть вероятность того, что новые вспышки удастся своевременно локализовать.