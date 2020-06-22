Вторая волна коронавируса началась в Корее

Глава Центра контроля и профилактики заболеваний Южной Кореи Чон Ын Гён рассказал о распространении коронавируса. По его словам, в стране началась вторая волна пандемии.
Первая волна завершилась в апреле, а вторая началась в начале мая, когда в Сеуле были зафиксированы случаи заражения,
Мэр корейской столицы Пак Вон Сун предупредил жителей о возможности введения новых ограничений при определённых условиях. Если в итечение ближайших трёх дней врачи будут выявлять больше 30 новых случае заражения вдень, а заполняемость коек в больницах превысит 70%, власти обяжут соблюдать жёсткую социальную дистанцию.
По состоянию на 22 июня, за последние сутки на территории Южной Кореи коронавирусом заразились 17 члеовек. Новые случаи заражения фиксируют в больших офисах и на складах Сеула.
Как писал NEWS.ru, прогнозы специалистов относительно того, что осенью мир ожидает вторая волна пандемии COVID-19, похоже, не оправдываются: она, возможно, уже началась. Во всяком случае, об этом косвенно свидетельствуют данные, поступающие из отдельных американских штатов, Китая, Южной Кореи и Ирана. Впрочем, причины возобновившегося роста числа заражённых в каждой ситуации разные. И потому есть вероятность того, что новые вспышки удастся своевременно локализовать.
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