«Война окончена»: представитель талибов рассказал о будущем Афганистана

Официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим заявил, что военные действия на территории Афганистана завершены. В интервью телеканалу Аl-Jazeera он отметил, что талибы «достигли того, что должны иметь по праву».

Война в Афганистане окончена. Мы достигли того, что должны иметь по праву, — свободы нашей страны и независимости нашего народа, — отметил Наим.

Он добавил, что в ближайшее время талибы определят тип власти и форму режима в Афганистане.

Мы желаем, чтобы в стране было безопасно, и чтобы она была свободна от коррупции, — подчеркнул представитель террористов.

По словам Наима, талибами будет обеспечена «безопасность иностранных граждан и членов дипломатических миссий, находящихся в стране». Также он пообещал безопасность любому афганскому политическому деятелю, готовому к диалогу с талибами.

Ранее стало известно, что тысячи людей пытаются покинуть международный аэропорт Кабула на фоне новостей о занятой талибами столице Афганистана. В воздушной гавани наблюдается хаос. Число прибывающих в аэропорт людей растёт. Они толпятся у входа. Люди пытаются попасть в самолёты, чтобы улететь даже стоя, без места.