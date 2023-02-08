В Японии заявили о неизменной позиции по южным Курилам Кисида: позиция Японии по южным Курилам не изменится

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Остров Кунашир

Глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что позиция Токио в отношении островов южной части Курил в будущем не изменится. Исходя из этого, будут продолжаться переговоры о заключении мирного договора с Россией, отметил он в ходе выступления в парламенте страны, сообщает ТАСС.

Текущая базовая позиция японского правительства — указать на принадлежность четырех островов, а затем продолжить переговоры о заключении мирного договора. И мы осознаем, что эта базовая позиция по указанию принадлежности четырех островов впредь не изменится, — подчеркнул Кисида.

Он добавил, что в Токио намерены продолжить переговоры с Москвой. Их основой станут договоренности, которые были достигнуты прежде, сказал премьер.

Ранее экс-посол России в Японии Александр Панов заявил, что Токио вернул в оборот термин «незаконная оккупация» в отношении Курил с целью показать приверженность политике Запада. По его словам, переговоров между Москвой и Токио насчет южных Курильских островов на данный момент быть не может.