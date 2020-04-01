В Японии зафиксирован новый рекорд суточного прироста заражённых COVID-19

Японские врачи зафиксировали новый печальный рекорд. Количество заразившихся COVID-19 за прошедшие сутки выросло на 261 человека.
Быстрее всего болезнь распространяется в Токио (66) и Осаке (34). Общее количество заразившихся коронавирусом в стране достигло отметки в 3202 человека. При этом власти пока не вводят жёсткие карантинные меры,
Как ранее писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусной инфекцией в Чехии перевалило за отметку в 3 тысячи человек. Правительство заявило о планах начать снимать затрагивающие общественную жизнь ограничения после пасхальных каникул, если ситуация будет находиться под контролем.
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