В Японии зафиксирован новый рекорд суточного прироста заражённых COVID-19

https://static.news.ru/photo/db20b4dc-7421-11ea-b784-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Японские врачи зафиксировали новый печальный рекорд. Количество заразившихся COVID-19 за прошедшие сутки выросло на 261 человека.

Быстрее всего болезнь распространяется в Токио (66) и Осаке (34). Общее количество заразившихся коронавирусом в стране достигло отметки в 3202 человека. При этом власти пока не вводят жёсткие карантинные меры, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусной инфекцией в Чехии перевалило за отметку в 3 тысячи человек. Правительство заявило о планах начать снимать затрагивающие общественную жизнь ограничения после пасхальных каникул, если ситуация будет находиться под контролем.