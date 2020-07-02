В Японии Путина признали «тайным оружием России»

https://static.news.ru/photo/4fa83420-883f-11ea-8804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Atrero de Guzman/AFLO/Global Look Press

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ активно обсуждают в Японии. По мнению жителей островного государства, о присоединении Курил теперь можно забыть, а президент России Владимир Путин — и вовсе тайное оружие нашей страны.

В частности, японское издание «Санкэй симбун» рассказало своим читателям, что принятые поправки усиливают права и полномочия президента России. Конечно, СМИ не смогло обойти стороной поправку о запрете отчуждения российских территорий, передаёт телеканал «Царьград».

Следует отметить, что в целом в Конституции усиливаются традиционные ценности российского общества: институт супружества как союз мужчины и женщины, вера в Бога и уважение к памяти предков и предыдущих поколений, — заключили редакторы «Санкэй симбун».

В тексте поправок к части 2 статьи 67 говорится, что «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации <...>, не допускаются». Однако вопрос о принадлежности Курильских островов относится как раз к делимитации — определению общего положения и направления государственной границы между сопредельными государствами путём переговоров.

Голосование по внесению поправок в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании. Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, поправки в Конституцию РФ поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что завершившееся голосование продемонстрировало очень достойную явку избирателей. Она составила 67,97%. Такие данные представил информцентр ЦИК после обработки 100% протоколов.

Согласно последним данным, в Южно-Курильском районе в голосовании по поправкам в Основной закон приняли участие 92% избирателей, более 91% из них поддержали внесение изменений.

Как писал NEWS.ru, 28 июня глава Сахалинской области Валерий Лимаренко посетовал на очередные территориальные претензии Японии в отношении Курильских островов и отметил, что поправки в Конституцию снимут вопрос об их принадлежности. Поводом для высказывания губернатора стало представление России в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Японские власти восстановили формулировку о принадлежности «северных территорий», как в стране называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, обозначив их как «острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны». Соответствующие изменения внесены в «Синюю книгу по дипломатии», сообщил глава МИД Тосимицу Мотэги в ходе заседания правительства. В свою очередь генсек правительства страны Ёсихидэ Суга отметил, что изменение формулировки осуществили на основании «комплексного решения с учётом различных обстоятельств».

Ранее NEWS.ru писал, что российский сенатор Алексей Пушков назвал «закрытым» вопрос принадлежности Курильских островов.