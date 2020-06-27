Глава Сахалина: поправки в Конституцию снимут вопрос о принадлежности Курил

https://static.news.ru/photo/b42a2a26-b93f-11ea-a706-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко посетовал на очередные территориальные претензии Японии в адрес Курильских островов и отметил, что поправки в Конституцию снимут вопрос об их принадлежности.

Они, как вы знаете, закрепляют неотделимость российских территорий. Раз и навсегда. За это голосуют сахалинцы и курильчане, — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что поводом для высказывания губернатора стало представление России в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

По мнению Лимаренко, работы проходили на российской территории, и российская сторона имела на это полное право, «оплаченное жизнью наших предков, воевавших за свободу и независимость Родины». Он также порадовался, что через несколько дней претензии из-за рубежа потеряют смысл.

Следует напомнить, что в тексте поправок ко 2 части статьи 67 говорится что «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации… не допускаются». Однако, вопрос о принадлежности Курильских островов относится как раз к делимитации — определению общего положения и направления государственной границы между сопредельными государствами путём переговоров.

Ранее NEWS.ru писал, что японские власти восстановили формулировку о принадлежности «северных территорий», которыми в стране называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, обозначив их как «острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны». Соответствующие изменения внесены в «Синюю книгу по дипломатии», сообщил глава МИД Тосимицу Мотэги в ходе заседания правительства. В свою очередь генсек правительства страны Ёсихидэ Суга отметил, что изменение формулировки осуществили на основании «комплексного решения с учётом различных обстоятельств».