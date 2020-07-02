Пушков назвал «закрытым» вопрос принадлежности Курильских островов

https://static.news.ru/photo/d2cb49b2-bc85-11ea-9d00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Medvedev/Global Look Press

Решение вопроса принадлежности Курильских островов полностью закрыто после принятия поправок к Конституции РФ, заявил сенатор Алексей Пушков.

На мой взгляд, это положение закрывает вопрос о возможности передачи какому-либо государству какой-либо части территории России. Япония остается со своими претензиями, но перспективы отказа Москвы от суверенитета над Южными Курильскими островами, на мой взгляд, теперь равны нулю. Это окончательный ответ, — заявил Пушков в комментарии изданию «ПолитЭксперт».

По данным портала, несмотря на принятие поправок в Конституцию РФ, власти Японии отказались менять свою позицию по курильскому вопросу.

В тексте поправок к части 2 статьи 67 говорится что «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации... не допускаются». Однако вопрос о принадлежности Курильских островов относится как раз к делимитации — определению общего положения и направления государственной границы между сопредельными государствами путём переговоров.

Голосование по внесению поправок в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании. Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, поправки в Конституцию РФ поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что завершившееся голосование продемонстрировало очень достойную явку избирателей. Она составила 67,97%. Такие данные представил информцентр ЦИК после обработки 100% протоколов.

Согласно последним данным, в Южно-Курильском районе в голосовании по поправкам в Основной закон приняли участие 92% избирателей — более 91% из них поддержали внесение изменений.

Как писал NEWS.ru, 28 июня глава Сахалинской области Валерий Лимаренко посетовал на очередные территориальные претензии Японии в адрес Курильских островов и отметил, что поправки в Конституцию снимут вопрос об их принадлежности. Поводом для высказывания губернатора стало представление России в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Японские власти восстановили формулировку о принадлежности «северных территорий», как в стране называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, обозначив их как «острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны». Соответствующие изменения внесены в «Синюю книгу по дипломатии», сообщил глава МИД Тосимицу Мотэги в ходе заседания правительства. В свою очередь генсек правительства страны Ёсихидэ Суга отметил, что изменение формулировки осуществили на основании «комплексного решения с учётом различных обстоятельств».

Ранее NEWS.ru писал, что в Южно-Курильске установили памятную плиту в честь нерушимости границ РФ. Памятник установлен на центральной площади города и представляет собой плиту с выбитым текстом новой поправки в статью 67 Конституции РФ.