В Южно-Курильске установили памятную плиту в честь нерушимости границ РФ

https://static.news.ru/photo/49601962-bc73-11ea-b693-fa163e074e61_660.jpg Фото: sakhalin.gov.ru

Текст новой поправки в Конституцию РФ выгравирован на памятной плите, установленной 2 июля в Южно-Курильске.

Норма гласит о нерушимости российских границ и ставит точку в вопросе о принадлежности Курильских островов. Инициатором установки памятного знака выступила молодежь Кунашира и Шикотана, — следует из сообщения пресс-службы правительства Сахалинской области, передаёт РИА Новости.

Мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко прокомментировал установку памятного знака. По его словам, инициативная группа в кратчайшие сроки создала эскиз памятника. Он установлен на центральной площади Южно-Курильска и представляет собой плиту с выбитым текстом новой поправки в статью 67 Конституции РФ.

В тексте поправок к части 2 статьи 67 говорится что «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации... не допускаются». Однако вопрос о принадлежности Курильских островов относится как раз к делимитации — определению общего положения и направления государственной границы между сопредельными государствами путём переговоров.

Голосование по внесению поправок в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании. Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, поправки в Конституцию РФ поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что завершившееся голосование продемонстрировало очень достойную явку избирателей. Она составила 67,97%. Такие данные представил информцентр ЦИК после обработки 100% протоколов.

Согласно последним данным, в Южно-Курильском районе в голосовании по поправкам в Основной закон приняли участие 92% избирателей — более 91% из них поддержали внесение изменений.

Как писал NEWS.ru, 28 июня глава Сахалинской области Валерий Лимаренко посетовал на очередные территориальные претензии Японии в адрес Курильских островов и отметил, что поправки в Конституцию снимут вопрос об их принадлежности. Поводом для высказывания губернатора стало представление России в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Японские власти восстановили формулировку о принадлежности «северных территорий», как в стране называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, обозначив их как «острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны». Соответствующие изменения внесены в «Синюю книгу по дипломатии», сообщил глава МИД Тосимицу Мотэги в ходе заседания правительства. В свою очередь генсек правительства страны Ёсихидэ Суга отметил, что изменение формулировки осуществили на основании «комплексного решения с учётом различных обстоятельств».

Ранее NEWS.ru писал, что член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия никогда не передаст Курильские острова Японии, дискуссия по этому вопросу будет закрыта после вступления в силу поправок к Конституции РФ.