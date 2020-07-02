Клинцевич о Курилах: Россия никогда не передаст острова Японии

https://static.news.ru/photo/dc94fdd2-bc47-11ea-9b26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eugene Kaspersky/flickr.com

Россия никогда не передаст Курильские острова Японии, дискуссия по этому вопросу будет закрыта после вступления в силу поправок к Конституции РФ, заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он отметил, кто бы ни оказался у власти в ближайшее десять или даже сто лет, уже не сможет вернуться к данной теме, так как «люди не разрешат».

Потому что если бы в нынешних условиях мы пошли навстречу им, завтра там были бы американские базы, и это железно было бы серьёзной угрозой, — подчеркнул Клинцевич.

По его словам, таково решение народа. При этом он заявил, что уже 20 лет говорит: «никогда мы не отдадим Курильские острова», так как экономическая и военная безопасность для России является ключевым моментом.

Раньше была некая неопределённость, которая позволяла дискутировать. Всё — дискуссия закончена, — сказал политик.

Клинцевич пояснил, что если бы РФ пошла навстречу по этой теме, то «уже был бы заблокирован Тихоокеанский флот — и подводные лодки, и надводные корабли». Также там сосредоточен большой биоресурс: «это вопрос продовольственной безопасности, обеспечения страны морепродуктами».

Он добавил, что Японии не следует увязывать вопрос заключения мирного договора с темой Курил.

Мы об этом всегда говорили. Это у японцев такой фетиш, который они используют на каждых выборах — получение этих островов. Сегодня эта тема закрыта, — заявил Клинцевич.

Политик подчеркнул, что или Япония примет мирный договор, или две страны останутся на прежних позициях, что очень невыгодно как для России, так и для самих японцев, так как они соседи, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее глава Сахалинской области Валерий Лимаренко посетовал на очередные территориальные претензии Японии в адрес Курильских островов и отметил, что поправки в Конституцию снимут вопрос об их принадлежности.

Поправки к Конституции РФ среди прочего вводят запрет на действия по отчуждению части территории страны, а также призывы к ним. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании. По результатам обработки 100% бюллетеней, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%.

Японские власти восстановили формулировку о принадлежности «северных территорий», как в стране называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, обозначив их как «острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны». Соответствующие изменения внесены в «Синюю книгу по дипломатии», сообщил глава МИД Тосимицу Мотэги в ходе заседания правительства. В свою очередь генсек правительства страны Ёсихидэ Суга отметил, что изменение формулировки осуществили на основании «комплексного решения с учётом различных обстоятельств».