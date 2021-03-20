В Японии от землетрясения пострадали семь человек

https://static.news.ru/photo/217120d2-8981-11eb-bb66-96000091f725_660.jpg Фото: pxhere.com

В результате землетрясения, которое произошло в северо-восточной части Японии, пострадали семь человек. Все они живут в префектуре Мияги, вблизи побережья которой находился эпицентр подземных толчков.

Ранее стало известно, что магнитуда землетрясения составила 6,9. Сильные подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных и восточных префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Сайтаму, Токио После произошедшего в стране объявили угрозу цунами в метр, которую позже сняли. После землетрясения без света на территории префектуры остались 200 домов. Подача энергии уже восстановлена.

На время остановили движение скоростных поездов. Его восстановят в течение ближайшего часа. Землетрясение не вызвало внештатных ситуаций на расположенных в том регионе атомных объектах, включая АЭС «Фукусима-1», передаёт телеканал NHK.

Информация о пострадавших гражданах РФ отсутствует.

Как ранее писал NEWS.ru, серию подземных толчков в мексиканском штате Герреро зафиксировала сейсмологическая служба страны. Магнитуда толчков составила от 4,1 до 5,9. Они ощущались даже в столице. В настоящее время власти Мехико обследуют город на предмет разрушений. Об этом сообщила глава столичного правительства Клаудиа Шейнбаум.