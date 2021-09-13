В Японии обнаружено крупное повреждение аварийной АЭС «Фукусима-1»

В Японии на аварийной АЭС «Фукусима-1» выявлено повреждение почти всех фильтров в системе жидкостной очистки радиоактивной воды ALPS. Об этом заявила компания-оператор ТЕРСО, передаёт телеканал NHK.
По информации телеканала, полномасштабная проверка системы жидкостной очистки воды
При этом в ТЕРСО пока не фиксировали случаев утечки радиоактивной воды, однако полностью исключить такую вероятность нельзя.
Данная проблема уже возникала на станции два года назад. Тогда компания-оператор не смогла установить причину порчи фильтров. Их заменили и работа системы продолжилась.
В апреле текущего года правительство Японии приняло решение с 2023 года начать сбрасывать в океан воду, прошедшую обработку в систем ALPS. Эта система очищает радиоактивную воду от 62 элементов, за исключением трития.
Данное решение вызвало озабоченность РФ, Китая, Южной Кореи и КНДР. При этом в МАГАТЭ поддержали решение и сообщили о намерении отправить группу специалистов для мониторинга.
Ранее сообщалось, что после решения правительства Японии российские экологи устроили акцию у посольства страны против слива воды с Фукусимы. Они облачились в костюмы химической защиты и принесли к зданию посольства реквизит в виде бочки с надписью «радиоактивная вода». Протестующие ходили вокруг сосуда с дозиметрами. Помимо визуальной части, протестующие принесли официальное обращение к послу Японии в России Тоёхисе Кодзуки.