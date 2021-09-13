В Японии обнаружено крупное повреждение аварийной АЭС «Фукусима-1»

В Японии на аварийной АЭС «Фукусима-1» выявлено повреждение почти всех фильтров в системе жидкостной очистки радиоактивной воды ALPS. Об этом заявила компания-оператор ТЕРСО, передаёт телеканал NHK.

По информации телеканала, полномасштабная проверка системы жидкостной очистки воды последовала после того, как месяцем ранее было найдено повреждение одного из фильтров, предотвращающих утечки радиоактивной воды из системы. Обследование показало. что 24 из 25 фильтров повреждены.

При этом в ТЕРСО пока не фиксировали случаев утечки радиоактивной воды, однако полностью исключить такую вероятность нельзя.

Данная проблема уже возникала на станции два года назад. Тогда компания-оператор не смогла установить причину порчи фильтров. Их заменили и работа системы продолжилась.

В апреле текущего года правительство Японии приняло решение с 2023 года начать сбрасывать в океан воду, прошедшую обработку в систем ALPS. Эта система очищает радиоактивную воду от 62 элементов, за исключением трития.

Данное решение вызвало озабоченность РФ, Китая, Южной Кореи и КНДР. При этом в МАГАТЭ поддержали решение и сообщили о намерении отправить группу специалистов для мониторинга.

Ранее сообщалось, что после решения правительства Японии российские экологи устроили акцию у посольства страны против слива воды с Фукусимы. Они облачились в костюмы химической защиты и принесли к зданию посольства реквизит в виде бочки с надписью «радиоактивная вода». Протестующие ходили вокруг сосуда с дозиметрами. Помимо визуальной части, протестующие принесли официальное обращение к послу Японии в России Тоёхисе Кодзуки.