https://static.news.ru/photo/28ded236-baae-11e9-aee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rana Sajid Hussain/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Москве рассчитывают, что Индия и Пакистан не допустят обострения ситуации в регионе из-за изменения Дели статуса штата Джамму и Кашмир, отмечают в МИД России.

Исходим из того, что преобразования, связанные с изменением статуса штата Джамму и Кашмир и его разделением на две союзные территории, осуществляются в рамках Конституции Республики Индии. Рассчитываем, что вовлеченные стороны не допустят нового обострения обстановки в регионе в результате принятых решений, — заявили News.ru в департаменте информации и печати МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Россия является последовательным сторонником нормализации отношений между Индией и Пакистаном.

Надеемся, что имеющиеся между ними разногласия будут урегулированы политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999-го, — добавили в ДИП МИД РФ.

Ранее посол Пакистана в России Кази Халллилула заявлял News.ru, что Исламабад положительно рассматривает предложения о посредничестве между Пакистаном и Индией.