Последние шаги Индии по Кашмиру перевели застарелый конфликт страны с Пакистаном в активную фазу. Пока мировое сообщество призывает стороны к сдержанности, Исламабад продолжает идти на разрыв отношений с Дели. Эксперты расходятся во мнениях о дальнейших действиях Исламской Республики в регионе, но не исключают и военного сценария. В свою очередь посол страны в России Кази Халлилула заявил News.ru о намерении Пакистана урегулировать территориальный спор с Индией путём диалога.

Пакистано-индийские отношения продолжают накаляться после решения Дели отменить особый статус штата Джамму и Кашмир, территориальную принадлежность которого оспаривает Исламабад. 7 августа глава МИД Исламской Республики Шах Мехмуд Куреши заявил о выводе дипломатов из Индии и высылке индийских из Пакистана. Также было объявлено о приостановке двусторонней торговли, закрытии воздушного коридора Пакистана для рейсов из Индии и прекращении железнодорожного сообщения. Исламабад, в свою очередь, озвучил свои намерения обратиться в ООН в связи со сложившейся ситуацией вокруг Кашмира. Полосы мировых СМИ пестрят сообщениями о готовящемся военном столкновении.

Последний серьёзный конфликт между двумя странами произошёл полгода назад из-за событий на спорной территории. 14 февраля террорист-смертник совершил нападение на автоколонну Сил центрального резерва полиции Индии, что привело к гибели 45 человек. В качестве ответного шага ВВС Индии 26 февраля нанесли удары по лагерю группировки «Джаиш-е-Мухаммад» на территории Пакистана, членом которой был напавший на автоколонну боевик. Утром следующего дня Исламабад заявил, что сбил два индийских истребителя, которые пересекли воздушное пространство страны. Тогда конфликт удалось урегулировать дипломатическим путём.

Ряд экспертов предполагает, что февральская ситуация и сильные позиции правящей партии Нарендры Моди подтолкнули Дели внести изменения в конституцию. Теперь мусульманский штат Индии потеряет право на принятие законов и будет в большей степени подчинён центру.

Hindustan Times/imago-images.de/Global Look Press

Быть или не быть войне

Военные конфликты между Индией и Пакистаном из-за спорной территории случались неоднократно. Последнее крупное столкновение произошло в 1999 году и получило название «Каргильская война». Помимо крупных столкновений в регионе регулярно происходят стычки между индийскими военными и боевиками, которых, по мнению Дели, контролирует Пакистан. Сейчас же регион на фоне изменения его статуса охвачен волнениями — их пока сдерживают военные Индии, действуют повышенные меры безопасности. Вооружённые силы обеих стран приведены в боевую готовность.

Как отметил в беседе с News.ru старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Пётр Топычканов, несмотря на то, что конфликт между Пакистаном и Индией застарелый, прогнозировать дальнейшее развитие событий пока сложно.

На линии контроля участились обстрелы, в самом Кашмире — ситуация на грани протестного взрыва, но её удерживают индийские власти, присутствие силовиков и местные политики, которые боятся кровавой бани. Пакистан пока активно работает на международной арене, но какие действия он предпримет в регионе, пока не ясно. Пётр Топычканов старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI)

Научный сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН Алексей Куприянов в разговоре с News.ru выразил мнение, что текущий уровень напряжённости в пакистано-индийских отношениях пока будет сохраняться. Эксперт со скепсисом рассматривает идею Исламабада о созыве заседания Совета безопасности ООН, и считает, что она будет отвергнута на начальном этапе. В противном случае кто-то из стран-постоянных членов СБ наложит вето на пакистанскую резолюцию. Куприянов не исключил, что это может сделать и Россия. Шансы на военное столкновение между Пакистаном и Индией он оценивает как крайне низкие.

Я не могу сказать, что возможность военного столкновения полностью исключена, но шанс, на мой взгляд, очень маленький. Пакистан сейчас совершенно не готов к военному конфликту, у него нет возможности оказать военную помощь, например, сепаратистам в Кашмире. Алексей Куприянов научный сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН

Нужен ли посредник

Между Индией и Пакистаном существует соглашение: посредничество должно быть одобрено двумя сторонами. Исламабад регулярно поднимает этот вопрос, но в Дели от подобной инициативы отказываются. Главными кандидатами на роль медиатора ещё в ходе февральского конфликта выступали США и Россия. Тогда о своей готовности к посредничеству президент Дональд Трамп заявлял лично. Позицию Москвы озвучивал МИД.

Как пояснил в беседе с News.ru посол Пакистана в России Кази Халлилула, у Исламабада есть желание урегулировать все нерешённые споры с Индией, включая вопрос Джамму и Кашмира, путём диалога. Глава дипмиссии отметил, что в Исламабаде согласились на предложения Москвы и Вашингтона выступить посредниками в конфликте с Дели.

Вопрос принадлежности Джамму и Кашмира — международно признанный спор, поэтому Пакистан положительно относится к предложению помощи от дружественных стран для содействия диалогу между Пакистаном и Индией или посредничества для мирного разрешения спора в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и чаяниями народа Джамму и Кашмира. Кази Халлилула посол Пакистана в России

После лишения штата Кашмир премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал американского лидера взять диалог в свои руки, но ответа до сих пор не последовало. Вместе с тем помощник госсекретаря США Элис Уэллс 6 августа начала азиатское турне, в ходе которого намерена посетить Исламабад и Дели для переговоров. Однако посол Индии в России Венкатеш Варма подтвердил позицию Дели о том, что стороны не нуждаются в посредничестве ни Вашингтона, ни Москвы. Эксперты сходятся во мнении, что идея Пакистана не будет реализована.

Уверен, что тема посредничества, которую поднимает Пакистан, не будет поддержана Индией. По крайней мере, не сейчас. Возможно, Индия пересмотрит свою позицию, если произойдёт эскалация конфликта с Пакистаном, но, надеюсь, этого не случится, — сказал Топычканов.

Со своей стороны Куприянов отметил, что «Пакистан может договариваться с какой-то третьей страной, но Индия никогда этого посредничества не признает». Эксперт подчеркнул, что сейчас ни одна страна не заинтересована портить отношения с Дели.