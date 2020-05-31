В Индии выявили рекордное число заражений коронавирусом за сутки

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В Таиланде с 1 июня ослабляют некоторые карантинные ограничения, принятые из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявили в офисе премьер-министра страны Прают Чан-очи.

Власти сократили длительность комендантского часа, он будет действовать ежедневно с 23:00 до 03:00. Школы и другие образовательные учреждения могут быть открыты, но лишь для того, чтобы педагоги готовились к возвращению...