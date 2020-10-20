В Циндао начнут проверки после обнаружения живого COVID-19 на пачке трески

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Власти китайского города Циндао станут проверять всю импортную замороженную продукцию после обнаружения на упаковке трески живого вируса COVID-19.

Оптовики, которые закупают и импортируют любые замороженные или охлаждённые продукты питания, должны за сутки до доставки закупленных продуктов в город связаться с соответствующим отделением рыночного управления. Импортированные продукты животноводства и мясные продукты могут поступить на производство только после подтверждённых результатов теста на нуклеиновую кислоту, — цитирует «Интерфакс» заявление властей, распространённое в социальной сети Weibo.

Уточняется, что раз в 3-5 дней тесты на коронавирус будут сдавать все сотрудники, занимающиеся транспортировкой и разгрузкой импортированных замороженных продуктов.

Ранее стало известно, что живой коронавирус нового типа был обнаружен на упаковках с замороженной треской в китайском Циндао, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний. Отмечается, что вирус способен передаться человеку при контакте с такой упаковкой. Это выяснилось при исследовании причин новой вспышки коронавируса в городе Циндао на востоке страны. Ранее на упаковках с замороженными продуктами в Китае находили только частички вируса.

Людям, чья работа связана с замороженными продуктами, рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты, а также не трогать глаза, рот, нос, слизистые оболочки до снятия рабочей формы, так как на ней может оказаться коронавирус, писал NEWS.ru.