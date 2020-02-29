https://static.news.ru/photo/30cc3976-5b0c-11ea-af1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Санкционная политика США, проводимая главой Штатов Дональдом Трампом, мешает Тегерану активно бороться с распространением в республике коронавируса нового типа, считает советник президента Ирана Хесамеддин Ашена.

Экономические санкции Дональда Трампа при соучастии Европы лишили систему здравоохранения Ирана возможности своевременно отреагировать на коронавирус, — написал чиновник на своей странице в социальной сети Twitter.

. @realDonaldTrump âs economic sanctions, and Europeâs complicity, left Iranâs public health infrastructure underprepared to deal with coronavirus in a timely way. Trumpâs policies are partly responsible for shaping the spread of this virus, and the lives lost in the process. — Hesameddin Ashena (@hesamodin1) February 29, 2020

В Иране отмечается самая высокая смертность от коронавируса после Китая. Среди заболевших — замглавы Минздрава и медицинского образования Ираджа Харирчи, вице-президент Ирана Масух Эбтекар, а также депутат парламента Махмуд Садеги.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 85 182 человека — большая часть в Китае, умерли 2920 человек, вылечились 39 485.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19, писал NEWS.ru.