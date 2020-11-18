Таиланд продлил режим ЧП из-за коронавируса

Власти Таиланда продлили режим чрезвычайного положения, который был введён 26 марта из-за распространения COVID-19.
Решение было принято полным составом Национального центра по борьбе с коронавирусом в ходе заседания,
Режим будет действовать ещё полтора месяца, до 15 января 2021 года. При этом окончательное решение должно принять правительство на ближайшем заседании.
В данный момент в Таиланде зарегистрировано 3880 случаев заболевания коронавирусом, скончались 60 человек. Это один из самых низких показателей в мире.
Ранее, как писал NEWS.ru, Таиланд разрешил въезд туристам, в том числе и российским, которые могут подтвердить наличие на своём банковском счете 500 тыс. бат (1,3 млн рублей). Также они должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и провести 14 дней на карантине.