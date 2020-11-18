Таиланд продлил режим ЧП из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/1df5a90a-29b9-11eb-b3a5-fa163e074e61_660.jpg Монумент Демократии в Бангкоке (Таиланд) Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Таиланда продлили режим чрезвычайного положения, который был введён 26 марта из-за распространения COVID-19.

Решение было принято полным составом Национального центра по борьбе с коронавирусом в ходе заседания, передаёт РИА Новости. Это уже восьмое продление режима ЧП, который должен предотвратить распространение вируса и попадание его в страну извне.

Режим будет действовать ещё полтора месяца, до 15 января 2021 года. При этом окончательное решение должно принять правительство на ближайшем заседании.

В данный момент в Таиланде зарегистрировано 3880 случаев заболевания коронавирусом, скончались 60 человек. Это один из самых низких показателей в мире.

Ранее, как писал NEWS.ru, Таиланд разрешил въезд туристам, в том числе и российским, которые могут подтвердить наличие на своём банковском счете 500 тыс. бат (1,3 млн рублей). Также они должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и провести 14 дней на карантине.