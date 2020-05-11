Таиланд на неделе осуществит 14 вывозных рейсов, в том числе один из России

https://static.news.ru/photo/bc86f8a8-9369-11ea-bd88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Тайские власти вывезут своих сограждан из 12 стран уже на текущей неделе. Один из рейсов вылетит из РФ. Об этом сообщил заместитель генерального директора департамента информации, заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун.

Он отметил, что «с 12 по 17 мая планируется осуществить 14 рейсов из 12 стран». Рейс из России вылетит 12 мая, так же, как и из США и Бутана. В общей сложности они доставят домой 300 граждан Таиланда. 13 мая должен состояться рейс российской авиакомпании «Аэрофлот» по вывозу россиян в Москву и Санкт-Петербург.

Затем граждан Таиланда вывезут с Филиппин, из Индии, Германии, Бангладеш, Сингапура, Бахрейна, Франции, Канады и Малайзии. Все прибывшие на родину должны будут пройти 14-дневный карантин.

Через сухопутные границы больше всего людей возвращается из Малайзии, — цитирует ТАСС Нопакуна.

13 января в Таиланде был подтверждён первый диагноз COVID-19. Сейчас в королевстве более трёх тысяч инфицированных. Выздороветь удалось более 2,7 тыс. человек, умерли 56, в том числе один россиянин.

В качестве мер по борьбе с распространением коронавируса в королевстве введён комендантский час. За нарушение можно получить тюремный срок до двух лет и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).

Как писал NEWS.ru, ранее власти РФ назвали даты новых вывозных рейсов.