https://static.news.ru/photo/8b90ff1e-5700-11ea-be16-fa163e074e61_660.jpg Махатхир Мохамад Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Махатхир Мохамад ушёл в отставку с постов премьер-министра и лидера Объединённой партии сынов земли Малайзии из-за нежелания участвовать в новой коалиции совместно с депутатами ОМНО и Национального фронта.

Об том сообщает New Straits Times со ссылкой на ведущих политиков страны.

Правящая коалиция пришла к власти в 2018 году на фоне коррупционного скандала в правительстве экс-премьера Наджиба Разака. В понедельник стало известно о развале коалиции и желании вышедших из неё депутатов создать новую с участием Объединённой Малайской национальной организации и партии Национального фронта. Именно эти две партии правили страной в течение 60 лет до 2018 года и были вовлечены в масштабную коррупцию.

Как сообщал NEWS.ru, 24 февраля премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал королю прошение об отставке. При этом сам политик ранее не исключал, что может остаться у власти до 2030 года, до тех пор, пока не решит проблемы, оставленные прошлым правительством.