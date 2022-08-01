Стала известна программа визита Пелоси на Тайвань ETtoday: Пелоси прибудет в Тайбэй 2 августа и встретится с властями Тайваня

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань 2 августа поздно вечером и на следующий день посетит законодательный совет республики, где проведет встречи с руководством острова, включая его главу Цай Инвэнь, сообщил тайваньский информационный портал ETtoday. При этом МИД Тайваня отказывается комментировать информацию о возможном визите Пелоси.

Мы не дадим никаких комментариев по поводу сообщений о плане поездки Пелоси, мы не дадим никакой дополнительной информации для СМИ, — заявили в дипведомстве.

Отмечается, что в тот же день около полудня Пелоси сядет на самолет и покинет остров, тем самым завершив свой краткий визит.

Китайская сторона выступает категорически против визита Пелоси на Тайвань, заявил ранее пресс-секретарь Минобороны КНР Тань Кэфэй. Он отметил, что Пекин требует от Вашингтона выполнять свои обещания не поддерживать независимость острова. Он добавил, что в случае посещения Пелоси Тайбэя армия Китая «не будет сидеть сложа руки».

В Пекине имеют зуб лично на Пелоси, которая при каждом подходящем случае раздражает руководство КНР критикой положения с правами человека и заигрываниями с китайскими диссидентами. Руководители Компартии Китая в долгу не остаются и называют Пелоси всякими обидными прозвищами с китайской спецификой.