Сильный ветер с градом обрушился на китайскую провинцию Гуйчжоу

https://static.news.ru/photo/bbedc914-824b-11ea-bebe-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

На китайскую провинцию Гуйчжоу обрушился град с сильным ветром. Разгул стихии продолжался около 25 минут.

Были повреждены линии электропередачи, а также имущество местных жителей. В настоящий момент нет данных о жертвах. Град в диаметре достигал 30 миллиметров, сообщает China Xinhua News.

A thunderstorm brought high winds and hail through a county in Guizhou, China, resulting in property damage and power outages. #hailstorm pic.twitter.com/4JcJqIxVRe — China Xinhua News (@XHNews) April 19, 2020

NEWS.ru писал, что пришедший на территорию Амурской области циклон принёс с собой дым палов из КНР. Спутники зафиксировали множество точек, которые связаны с поджогом травы на полях. Запах гари чувствуется в центре и на юге Амурской области.

Ранее Киев стал городом с самым загрязнённым воздухом в мире. Индекс загрязнения в украинской столице составляет 380 пунктов. В китайском Чэнду, который находится на втором месте рейтинга, зафиксировано загрязнение в 176 пунктов. Сложная ситуация в Киеве связана с пожарами в Чернобыльской зоне.