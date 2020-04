Сильный ветер с градом обрушился на китайскую провинцию Гуйчжоу

Были повреждены линии электропередачи, а также имущество местных жителей. В настоящий момент нет данных о жертвах. Град в диаметре достигал 30 миллиметров, сообщает China Xinhua News.

A thunderstorm brought high winds and hail through a county in Guizhou, China, resulting in property damage and power outages. #hailstorm pic.twitter.com/4JcJqIxVRe