Сильный ветер с градом обрушился на китайскую провинцию Гуйчжоу

NEWS.ru писал, что пришедший на территорию Амурской области циклон принёс с собой дым палов из КНР. Спутники зафиксировали множество точек, которые связаны с поджогом травы на полях. Запах гари чувствуется в центре и на юге Амурской области.
Ранее Киев стал городом с самым загрязнённым воздухом в мире. Индекс загрязнения в украинской столице составляет 380 пунктов. В китайском Чэнду, который находится на втором месте рейтинга, зафиксировано загрязнение в 176 пунктов. Сложная ситуация в Киеве связана с пожарами в Чернобыльской зоне.