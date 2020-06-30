Си Цзиньпин одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге

https://static.news.ru/photo/a6908ff2-babd-11ea-a0e6-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Ju Peng/Xinhua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ, которым утвердил вступление в силу закона о национальной безопасности в Гонконге.

Согласно документу, закон, одобренный 30 июня на 20-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, публикуется во вторник и вступает в силу с этого момента.

30 июня высший законодательный орган КНР — постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге. За документ, который критиковали и мировое сообщество, и жители самого специального административного района (САР), 162 члена комитета проголосовали единогласно.

Закон определяет обязательства центрального правительства Китая и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности САР. Предполагается, что Пекин получит право задействовать в Гонконге сотрудников своих спецслужб, что позволит Китаю пресекать действия радикалов, устраивающих протесты.

Как писал NEWS.ru, власти Китая заявили о намерении ввести визовые ограничения в отношении ряда американских чиновников за вмешательство в дела Гонконга.

США расценили законопроект о нацбезопасности как «захват» автономной территории. Данное решение может одинаково навредить как Китаю, так и США. КНР лишилась возможности торговать со всем миром через «окно». Для США возникла проблема работы офисов своих компаний, которых в Гонконге насчитывается около 1200. По оценкам экспертов, торговый профицит с этой территорией составляет более $31 млрд.

В мае премьер Госсовета Китая Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подчеркнул, что пекинские власти хотят сформировать «стабильные правовые системы и механизмы правоприменения», направленные защиту нацбезопасности в Гонконге.

Позднее власти США, Австралии, Канады и Великобритании обнародовали совместное заявление с выражением глубокой обеспокоенности в связи с решением КНР распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Вслед за этим американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, так как он перестал быть обособленной составляющей Китая.