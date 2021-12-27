Сеул призвал Пхеньян к диалогу в новом году

Министерство по делам объединения двух Корей призвало КНДР начать новый год с шага к диалогу и сотрудничеству, заявил представитель ведомства Ли Чон Чу. Соответствующее обращение было сделано в преддверии пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии КНДР, сообщает агентство Yonhap («Рёнхап»).

Мы надеемся, что Северная Корея начнёт новый год, открыв двери для диалога с международным сообществом, и сделает шаг вперёд для взаимодействия и сотрудничества, — сказал Ли Чон Чу на брифинге.

По данным северокорейских СМИ, на заседании Центрального комитета Трудовой партии КНДР планируется принять решение о планах работы в 2022 году.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что страна совместно с КНДР, Китаем и США готова объявить об окончании корейской войны 1950–1953 годов. Однако переговоры по этому вопросу ещё не начались из-за требования Пхеньяна к Вашингтону отказаться от «враждебной политики».

Корейская война закончилась перемирием, а не мирным договором. Формально КНДР, которую поддерживают КНР и Южная Корея, союзником которой является Вашингтон, находятся в состоянии войны и в напряжённых отношениях.