https://static.news.ru/photo/0c3a2f3c-3b68-11ea-b750-fa163e074e61_660.jpg Фото: Domcar C. Lagto/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель филиппинского Института вулканологии и сейсмологии Ренато Солидум предупредил о том, что в ближайшее время вулкан Тааль может начать масштабное извержение.

В провинции Батангас для местных жителей уже закрыли 14 городов, сообщил телеканал ABS-CBN. Им запретили возвращаться в свои дома, которые находятся в опасной зоне в радиусе 14 км от вулкана.

Тааль в последние дни вёл себя достаточно спокойно. Вулканологи отмечали устойчивый выброс пара и редкие слабые извержения, которые приводили к образованию столбов пепла высотой до 500 м. При этом специалисты обратили внимание на сохранение подземной активности вулкана на протяжении длительного периода.

Сейсмическая сеть Филиппин с 12 января зарегистрировала 714 вулканических землетрясений в районе Тааля. Специалисты утверждают, что на это указывает кипение вод на острове, способное вызвать паровые извержения. Все эти факторы, как отметил Солидум, указывают на движение магмы.

Магма там поднимается, это совершенно точно, — сказал глава института вулканологии.

По его словам, движение магмы уже привело к вулканическому поднятию и спровоцировало разломы в почве.

Из-за того что Тааль 12 января выпустил столб пепла высотой в один километр, уровень вулканической опасности был повышен до четвёртого уровня из пяти возможных, писал NEWS.ru.