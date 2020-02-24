https://static.news.ru/photo/9ce38daa-56e6-11ea-911b-fa163e074e61_660.jpg Чжан Ханьхуэй Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Коронавирус COVID-2019 не был создан искусственно. Об этом заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Я вам точно скажу, что это не искусственное. Возможно, это вирус как вирус SARS, от диких животных, — цитирует дипломата «Интерфакс».

По словам посла, версия о том, что источником заболевания стали летучие мыши подтверждения пока не получила. Она проверяется специалистами, которые выясняют происхождение вируса.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превышает 80 тысяч человек. Более 2,6 тысячи заболевших скончались, выздоровели около 25 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в 24 регионах КНР не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. В то же время было зафиксировано 195 случаев повторного заражения в Ухани. Местные власти ввели дополнительный 14-дневный карантин для всех выздоровевших.