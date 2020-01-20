https://static.news.ru/photo/76ac61a8-3b79-11ea-995c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saqib Majeed/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Индии полиция задержала 38-летнего гражданина России, перевозившего более 1 кг наркотического вещества чарас.

Вячеслав Игнатьев следовал из округа Куллу в Дели на частном автобусе. Наркотики были найдены во время проверки на блокпосту, уточняет Press Trust of India.

Другие подробности случившегося не приводятся, правоохранители ведут расследование.

Ранее NEWS.ru писал, что в Испании силовики задержали гражданина РФ, объявленного в международный розыск властями Перу. Мужчину обвиняют в контрабанде кокаина.