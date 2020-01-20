В Индии полиция задержала 38-летнего гражданина России, перевозившего более 1 кг наркотического вещества чарас.
Вячеслав Игнатьев следовал из округа Куллу в Дели на частном автобусе. Наркотики были найдены во время проверки на блокпосту, уточняет Press Trust of India.
Другие подробности случившегося не приводятся, правоохранители ведут расследование.
Ранее NEWS.ru писал, что в Испании силовики задержали гражданина РФ, объявленного в международный розыск властями Перу. Мужчину обвиняют в контрабанде кокаина.
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