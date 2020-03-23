https://static.news.ru/photo/85effebe-6cbf-11ea-9e49-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/Keystone Press Agency

Число пациентов с диагностированным COVID-2019 сокращается, на данный момент лечение проходят чуть более пяти тысяч человек, сообщает Госкомитет Китая по вопросам здравоохранения.

Всего в КНР были зарегистрированы 81 093 случая заражения, излечиться смогли 72 703, что составляет 89,65% от общего числа больных, п ередаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, самолёт ВКС России с 25,5 млн индивидуальных защитных масок производства КНР на борту приземлился на аэродроме Чкаловский. Ранее лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в телефонном разговоре о проблеме распространения коронавируса нового типа высказались за дальнейшую взаимопомощь.