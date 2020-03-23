Число пациентов с диагностированным COVID-2019 сокращается, на данный момент лечение проходят чуть более пяти тысяч человек, сообщает Госкомитет Китая по вопросам здравоохранения.
Всего в КНР были зарегистрированы 81 093 случая заражения, излечиться смогли 72 703, что составляет 89,65% от общего числа больных,
Как писал NEWS.ru ранее, самолёт ВКС России с 25,5 млн индивидуальных защитных масок производства КНР на борту приземлился на аэродроме Чкаловский. Ранее лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в телефонном разговоре о проблеме распространения коронавируса нового типа высказались за дальнейшую взаимопомощь.
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