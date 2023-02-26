Огнестрел для своих: власти Мьянмы вооружают лояльных к ним граждан Почему власти Мьянмы разрешили части населения владеть огнестрельным оружием

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МВД Мьянмы выпустило 15-страничный документ, вносящий изменения в правила владения оружием для гражданских лиц. Теперь жителям страны старше 18 лет, которых власти посчитают «лояльными государству», могут быть выданы лицензии, позволяющие им иметь пять различных видов оружия, включая пистолеты и охотничьи ружья. Согласно этому же документу, официально зарегистрированные проправительственные группы самообороны получат возможность иметь автоматическое оружие. Но обладателям лицензии поставлено непременное условие — они должны по требованию местных властей участвовать в деятельности по обеспечению безопасности и правопорядка.

В документе устанавливается предельный лимит на боеприпасы к каждому стволу — 50 патронов для пистолета или охотничьего ружья и 100 патронов — для автоматического оружия.

Вооружение лояльного властям населения довольно актуально для Мьянмы, где после февраля 2021 года, когда к власти пришли военные, возникло множество вооруженных группировок, ведущих борьбу за свержение нынешнего правительства. Эксперты указывают на основного бенефициара такого решения МВД — проправительственные ополчения, которые условно принято объединять под зонтичным брендом «Пьюсотхи».

«Борьба против злобных тварей»

В древнем Паганском царстве, которое находилось на территории нынешней Центральной Мьянмы, во II веке нашей эры правил легендарный король Пьюсотхи. Известность он получил в юном возрасте, когда ему удалось победить четырех огромных и злобных тварей, постоянно угрожавших Пагану: гигантскую птицу, гигантского кабана, гигантского тигра и гигантского летучего крылана. Именно эти подвиги Пьюсотхи (а не его правление в Пагане, которое, согласно хронике, длилось 76 лет) сделали его героем сказок, и история про то, как юный Пьюсотхи, который к тому времени овладел приемами единоборств и метко стрелял из лука, стала сюжетом для целой серии детских комиксов.

Понятно, что имя этого легендарного короля было обречено на то, чтобы стать брендом какой-нибудь военизированной организации, которая провозглашает своей целью защиту мирных жителей от вооруженных нападений. 14 сентября 1955 года при правительстве Антифашистской лиги народной свободы (AFPFL) во главе с У Ну на местах формировались группы ополченцев для помощи вооруженным силам, которые вели борьбу с повстанцами по всей стране. Они не только защищали свои деревни и кварталы, но и служили «глазами и ушами» военных, помогая им вовремя прибыть туда, где появлялись коммунистические или этнические боевики. Между этими группами были налажены каналы связи, и они, несмотря на высокую степень самостоятельности, координировали свои действия. Сеть этих групп как раз и получила название «Пьюсотхи».

Эту структуру некоторые оппозиционные деятели того времени презрительно именовали «собакой, которая бежит впереди хозяина, кусая всех подряд», и требовали ее роспуска. И хотя «Пьюсотхи» как организация в конце 1950-х годов официально прекратила свое существование, ее название сохранялось за многочисленными группировками, лояльными либо действующей власти, либо лично отдельным ее представителям, прежде всего местным администраторам. Оно, например, широко употреблялось еще в конце 1980-х годов, и отряды вооруженных людей, помогавших наводить порядок после военного переворота в сентябре 1988 года, жители многих населенных пунктов страны продолжали по привычке называть «Пьюсотхи».

После прихода к власти в Мьянме военных в феврале 2021 года бренд «Пьюсотхи» оказался вновь востребованным, чтобы обозначать им вооруженные группировки из числа сторонников нынешнего правительства. При этом представители военных на словах до сих пор отрицают существование «Пьюсотхи» как единой организации и говорят лишь о наличии на местах ополчений граждан («пьиту сит»), сформированных на добровольной основе, чтобы противостоять «террористическим группировкам» вооруженной оппозиции. Отвергают они и обвинения в целенаправленной кампании по подготовке отрядов «Пьюсотхи», заявляя, что такая деятельность может быть лишь частной инициативой местных патриотических и ветеранских организаций, а также активистов провоенной политической партии.

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«Бей и беги»

В отличие от провоенных ополчений, призванных подчеркнуть свою верность древними традициям и символам, вооруженные группировки «демократической» оппозиции имеют менее лирическое название — «Силы народной обороны» (PDF). Об их формировании объявило в мае 2021 года подпольное «правительство национального единства» (NUG), созданное группой законодателей от ранее правящей Национальной лиги за демократию, которые победили на выборах 2020 года (военные Мьянмы обосновывают свой приход к власти тем, что именно на этих выборах были выявлены масштабные нарушения).

Цель создания «Сил народной обороны» формулируется просто — полный военный разгром и «физическое уничтожение» нынешних вооруженных сил, которые, по мнению «революционеров», являются источником всех бед нынешней Мьянмы. После этого в стране должна появиться качественно иная «федеративная армия», основу которой составят действующие в стране этнические вооруженные формирования и группировки PDF. 7 сентября 2021 года NUG провозгласило всеобщее вооруженное восстание против нынешних властей Мьянмы.

С самого начала своих вооруженных акций группировки PDF исповедовали тактику «бей и беги». Во многих частях Мьянмы они фактически установили режим террора, убивая тех, кого произвольно посчитают «даланами» (информаторами властей), вымогая у бизнеса деньги «на революцию» (иногда подавая это как «сбор налогов») и поджигая непокорные деревни после своего отступления. При этом жертвами таких группировок может стать (и часто становится) любой, кто «работает на хунту», например, местный администратор, таможенник, пожарный, врач государственной клиники или школьный учитель, то есть, человек, чья вина заключается в том, что он продолжает ходить на работу, чтобы кормить свою семью, а не присоединяется к «Движению гражданского неповиновения» (CDM), как того требуют от него боевики. По данным нынешних властей, за два года боевики PDF убили более пяти с половиной тысяч таких безоружных людей, обвинив их в «работе на хунту».

Тактика «бей и беги» в конечном итоге оказалась результативной: если нынешние власти уверенно контролируют все крупные города страны, то в некоторых сельских районах ситуация сложнее: мало кто хочет стать местным администратором, чтобы после этого получить пулю в лоб или бомбу в офис. Боевики заполняют появляющийся вакуум власти, назначая своих собственных администраторов, а кое-где даже открывают под своей эгидой школы и больницы, стремясь продемонстрировать, что они вполне могут не только заниматься вооруженными нападениями на тех или иных территориях, но и «эффективно» ими управлять.

Сколько таких проблемных районов в стране — сказать сложно. Группа бывших экспертов ООН по Мьянме, поддерживающая подпольное правительство и известная по аббревиатуре SAC-M, объявила в октябре прошлого года, что нынешние власти в Нейпьидо не контролируют 52% территории страны. А глава правящего в Мьянме Государственного административного совета старший генерал Мин Аун Хлайн сообщил 31 января, что из 330 районов Мьянмы лишь в 198 «на сто процентов обеспечены мир и спокойствие», а 65 районов нуждаются в «эффективных мерах по обеспечению безопасности».

Фото: Егор Алеев/РИА Новости Глава Государственного административного совета старший генерал Мин Аун Хлайн

Многие эксперты по Мьянме считают, что внешняя нормализация обстановки в крупных городах страны еще не говорит о коренном переломе ситуации в пользу нынешних властей. И причина этого в том, что группировки PDF, которые сначала представляли собой неорганизованные отряды молодежи в юбках, шортах, футболках и сандалиях, за прошедшие месяцы качественно изменились, пройдя путь от военной самодеятельности к организованной вооруженной силе. Многие из них прошли обучение на территориях этнических вооруженных формирований, которые уже десятилетия ведут боевые действия с мьянманскими военными и хорошо знают тактику своего противника.

Согласно оценкам западных экспертов по Мьянме, сегодня группировки PDF на территории страны насчитывают 50–60 тысяч обученных и вооруженных боевиков, то есть это уже грозная сила, намного превосходящая любое из этнических формирований, с которыми мьянманские военные имели дело в прошлом. У них налажены каналы снабжения вооружением и боеприпасами (оно закупается за рубежом или у действующих на территории страны этнических формирований), а в отдаленных районах созданы мастерские по изготовлению стрелкового оружия, ракет и взрывных устройств. Кроме того, боевики PDF во время своих акций активно используют беспилотники.

Вдобавок к этому принятый в США в декабре прошлого года Закон об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) предусматривает оказание «нелетальной помощи» в размере нескольких сотен миллионов долларов мьянманским оппозиционным группировкам, прежде всего NUG и PDF, а также этническим вооруженным формированиям. При всей «нелетальности» этой помощи она, вероятно, будет включать доступ мьянманской вооруженной оппозиции к американским разведданным (прежде всего полученным со спутников), снабжение ее группировок медикаментами и медицинским оборудованием, обучение боевиков работе с системами управления боевыми действиями и предоставление им устройств шифрованной связи. В недавно опубликованной статье бывший посол США в Мьянме Скот Марсиэл, посетовав на то, что NDAA не предусматривает поставок вооружения оппозиционным группировкам Мьянмы, тем не менее с удовлетворением заметил: «Направление средств в адрес NUG высвободит ресурсы, которые оно сможет использовать для покупки оружия».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оружие в руках ополченцев

С начала нынешнего политического кризиса в стране мьянманские военные относились к своим союзникам из «Пьюсотхи» достаточно осторожно, даже несмотря на критические замечания по этому поводу со стороны лидеров таких ополчений. Судя по всему, опыт прошлых лет убедил военных в том, что любая вооруженная группировка стремится в конечном итоге не к «установлению демократии» или к «поддержке хунты», а к контролю над территорией для обеспечения собственного существования: уже сейчас расплодившиеся по всей стране группировки PDF устраивают перестрелки друг с другом в попытках закрепить за собой тот или иной богатый населенный пункт, где можно успешно собирать «налоги» или просто вымогать у местных бизнесменов пожертвования «на революцию». Именно поэтому военные первоначально отводили отрядам «Пьюсотхи» вспомогательную роль и не планировали превращать их в полноценные боевые единицы.

При этом, оппозиционные СМИ много и с удовольствием пишут о «терроре» со стороны некоторых ополченцев «Пьюсотхи», которые якобы вымогают деньги, «физически оскорбляют» молодых девушек и открыто занимаются грабежами домов, где живут сторонники прежней власти. В СМИ даже появлялись сообщения о том, что власти были вынуждены арестовывать некоторых ополченцев, отметившихся откровенным беспределом. Именно поэтому для мьянманских военных замена одной вооруженной группировки на другую (пусть даже и формально союзную с ними) — не самая благоприятная перспектива.

При этом, число местных вооруженных ополчений, противостоящих боевикам PDF, сегодня действительно растет, особенно на северо-западе Мьянмы. Эти новые ополчения отнюдь не являются «прохунтовскими», хотя у них с военными обычно есть неформальная договоренность: они не пускают в деревни «революционеров» из PDF, а военные, в свою очередь, не заходят к ним во время своих рейдов. И хотя оппозиционные СМИ привычно лепят на такие ополчения бренд «Пьюсотхи», по сути, речь идет лишь об их условном нейтралитете в мьянманском гражданском конфликте.

Сколько сейчас в стране группировок, условно относимых к «Пьюсотхи», вряд ли кто-то скажет даже приблизительно. Некоторые западные исследователи пренебрежительно пишут, что под их контролем находится всего лишь «около двухсот деревень» по всей Мьянме. Однако другие эксперты называют цифры в 30–35 тысяч ополченцев, правда, подчеркивая, что не все они находятся в рядах «Пьюсотхи» добровольно. При этом, несмотря на утверждения о раздаче военными оружия отрядам «Пьюсотхи», общим местом в интервью их лидеров являются рассуждения о том, что ополченцам «нечем воевать». Больше того, они, формально действуя в правовом поле Мьянмы, до последнего времени даже не могли легализовать оружие, захваченное ими у боевиков PDF.

В 1977 году власти Бирмы приняли закон, разрешавший гражданам иметь на руках зарегистрированное оружие, но после революционных событий 1988 года правила были значительно ужесточены, и до последнего времени спецразрешения имел лишь очень узкий круг гражданских лиц, прежде всего некоторые отставные высокопоставленные военные и крупные бизнесмены.

За прошедшие два года после прихода военных к власти многие сторонники нынешнего правительства постоянно требовали разрешить им ношение оружия. Для местных администраторов, которые могли в любой момент стать жертвой боевиков PDF, это был вопрос жизни и смерти, а местным ополчениям легальный доступ к оружию давал шанс отстоять свою деревню при набеге на нее очередной «революционной» группировки. При этом они эмоционально обращали внимание властей на то, что боевики PDF продолжают усиленно вооружаться и им для этого никаких разрешений не требуется.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос жизни и смерти

Решение властей Мьянмы расширить круг гражданских лиц, которые могут иметь на руках огнестрельное оружие, предсказуемо вызвало противоречивые оценки. Сторонники нынешнего правительства уже заявили, что «вооружение народа» приведет к победе над «террористами PDF». В свою очередь оппозиционные СМИ процитировали высказывания боевиков антиправительственных группировок о том, что у них появилась дополнительная мотивация для нападений на деревни под контролем «Пьюсотхи» — захват оружия ополченцев. Более того, по мнению оппозиционных СМИ, у многих провластных ополченцев появится соблазн дезертировать с оружием и тем самым заслужить прощение со стороны «революционных» группировок.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Точно так же различались и общие оценки последствий принятого властями решения. Некоторые эксперты предсказуемо заявили о «новом витке гражданской войны» и о неизбежном росте насилия, напоминая, что цены на стрелковое оружие на черном рынке в Таиланде у границы с Мьянмой за два года выросли в пять раз, а после появления документа МВД неизбежно будет новый скачок цен. Другие усомнились в том, что решение властей существенно изменит динамику гражданского конфликта — у местных администраторов и ополчений де-факто уже давно есть оружие, а теперь они всего лишь получат законное право им владеть.

Судя по всему, нынешний кризис в Мьянме вступает в свою решающую стадию. Подпольное правительство страны, воодушевленное грядущей помощью из США, заявляет, что 2023 год должен стать переломным для «революции» и что армия Мьянмы неизбежно будет разгромлена. А нынешние власти дают своим сторонникам лицензии на владение оружием в надежде на то, что они смогут приблизить победу над «террористами PDF», которые им видятся кем-то вроде злобных тварей, когда-то давно поверженных паганским королем Пьюсотхи.

Нейпьидо