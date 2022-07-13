Новая метла Сеула: зачем в Корее упразднили комитет по связям с РФ Президент Юн Сок Ёль взял курс на сближение с Вашингтоном в ущерб отношениям со странами Евразии

Фото: James Lee/Global Look Press

Юн Сок Ель

Консервативное правительство президента РК Юн Сок Ёля, который вступил в должность совсем недавно — в мае — приняло решение существенно уменьшить количество комитетов, которые напрямую подчинялись лидеру страны. Вроде бы простая формальность — но не только. Под сокращение попал и Комитет по северному экономическому сотрудничеству (КСЭС). Он курировал связи с Россией и государствами Евразии. По мнению экспертов, решение отражает новые приоритеты Сеула. Теперь там делают ставку на всестороннее укрепление альянса с США, ликвидируя при этом прочие направления, которые пыталось развивать предыдущее руководство Южной Кореи.

В администрации президента Республики Корея провели «предварительную оценку целесообразности» продолжения работы комитетов, которые были созданы еще при предыдущем правительстве и напрямую подчинялись лидеру страны. Из 20 подобных структур было принято решение сохранить шесть, еще две объединить, а остальные 13 ликвидировать. Хотя в ближайшее время пройдет еще одно заседание специалистов по этому вопросу, общее решение уже принято, сообщили источники в администрации. Таким образом, две трети комитетов, которые при президенте-демократе Мун Чжэ Ине подчинялись ему напрямую, будет ликвидированы с приходом к власти политических противников в лице консерватора Юн Сок Ёля. В Сеуле утверждают, что это позволит оптимизировать управление, а также позволит сэкономить 25 млрд вон в год (около $18 млн).

В число подпавших под сокращение структур входит и КСЭС. Точнее, он просто отработает установленный срок и автоматически завершит свою деятельность, продление его полномочий не предусматривается. Комитет создавался в начале правления предыдущего президента Мун Чжэ Ина в августе 2017 года. Изначально перед ним поставили задачу курировать проекты трехстороннего сотрудничества с участием РК, КНДР и России, а еще активизировать двусторонние связи с Москвой по развитию Дальнего Востока, интерес к которому корейцы всегда проявляют. Со временем на комитет возложили полномочия развивать отношения со странами Евразии в целом, включая центральноазиатские республики, СНГ, Монголию, северную часть Китая. Считалось, «на балансе» КСЭС находятся 14 стран, но приоритетом всегда оставались Россия и Центральная Азия.

Фото: pixabay Монголия — крупное государство на северо-востоке Центральной Азии

Понятно, что с приходом нового президента серьезные кадровые перестановки всегда неизбежны, особенно если власть получает оппозиция. Вместе с тем ликвидация КСЭС стала не столько попыткой убрать лишние структуры, которые дублировали работу министерств и ведомств, сколько отражением новой внешнеполитической стратегии Юн Сок Ёля.

Еще во время предвыборной кампании Юн четко дал понять: в случае его победы главным приоритетом во внешней политике станет всестороннее укрепление союза с Вашингтоном. Юн и окружавшие его фигуры считали, что демократы во главе с Мун Чжэ Ином слишком сильно заигрывали с Северной Кореей, с Китаем, распыляли силы на других направлениях, что негативно сказалось на отношениях с главным союзником — Соединенными Штатами. Консерваторы заявили, что намерены придерживаться весьма жесткой линии по КНДР и не будут пытаться во что бы то ни стало улучшать межкорейские связи. Пекину также был обещан «разговор на основе принципов государственных интересов». Под этим в Сеуле подразумевают развитие сотрудничества с США по региональной ПРО. Речь идет о размещении на территории Южной Кореи новых американских противоракетных комплексов THAAD, к чему китайцы относятся крайне негативно.

В отношении России до 24 февраля Юн Сок Ёль сначала отделывался общими, обтекаемыми фразами. Хотя уже тогда было понятно, что значимость Москвы для Сеула при новом руководстве уменьшится. После же начала спецоперации на Украине Корея примкнула к введенным против России санкциям Запада. Хотя конкретно решение про санкции приняли еще демократы, но со вступлением в должность нового президента Сеул еще больше ужесточил антироссийскую риторику. И даже обсуждал с США, как усилить давление на РФ. По другим важным направлениям Республика Корея перестала даже пытаться как-то лавировать. Сеул дает понять, что в глобальном противостоянии США с Китаем однозначно поддерживает американцев, даже ценой ухудшения отношений с Пекином. Наконец, политика РК в отношении КНДР практически копирует американский подход.

Неудивительно, что Комитет по северному экономическому сотрудничеству оказался совершенно не нужен новому руководству. Ради альянса с США Сеул готов пойти на ухудшение связей с теми странами, ради которых создавался КСЭС — с Россией, с Северной Кореей и с частью Китая. Взаимодействие с другими государствами, находившимися «под крылом» комитета, будет осуществляться на двусторонней основе.

Хотя решение и было ожидаемым, многие в Южной Корее встретили его с сожалением. Особенно те, кто выступает за развитие многовекторной политики и против отказа от сотрудничества со стратегически важными странами, несмотря на не самые простые времена. Тем более что рано или поздно и они пройдут. Особенно опечалились корейские специалисты по России и странам СНГ. Они убеждены: при всех возможных недостатках комитет сыграл большую роль в развитии связей с государствами Евразии.

Фото: Lee Jae-Won/Global Look Press

Директор южнокорейского Института стратегии в Евразии, долгое время проработавший дипломатом в России и в странах СНГ, Пак Пён Хван уверен: КСЭС нельзя было рассматривать с точки зрения оптимизации расходов госбюджета. Об этом он с сожалением откровенно пишет в статье для издания «Чхочжи Ильбо».

Евразия с её огромным рынком и богатыми ресурсами является тем регионом, от которого мы не можем отказываться. В том числе ради придания нового импульса развитию нашей экономики, — отмечает Пак Пён Хван.

Бывший дипломат приводит еще несколько причин, из-за которых КСЭС нельзя было ликвидировать. Так, в государствах Евразии роль правительства и центральной власти очень велика. Чтобы вести с ними дела комплексно, нужна именно госструктура, особый координационный орган. Кроме того, с исчезновением КСЭС во многом разрушатся связи, наработанные за пять лет. Да и сами страны региона могут негативно воспринять решение правительства Юна. Ведь КСЭС действительно стал тем окном, через которое решались вопросы сотрудничества. Пак отмечает, что на уровне гражданского общества, обычных людей в Южной Корее интерес к Евразии растет.