Ночные клубы в Китае вернулись к работе после перерыва из-за коронавируса

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Основная часть ночных клубов Китая ожила после перерыва в работе, связанного с пандемией коронавируса. Владельцы и клиенты развлекательных заведений чувствуют себя всё комфортнее, так как ситуация вокруг COVID-19 находится под контролем.

Защитные маски, дезинфицирующие средства и одноразовые стаканы уже стали привычными. В Шанхае ночные клубы вернулись к работе ещё в середине марта после шести недель простоя, при этом поток посетителей стал стабильным лишь к концу апреля, отмечает The Straits Times.

Помещения клубов дезинфицируют до открытия и после закрытия, дверные ручки и туалеты протирают каждый час. Персонал, в том числе бармены, официанты и вышибалы, всё время находится в масках и перчатках. При этом для посетителей их ношение не обязательно, но многие всё же защищают лицо.

Как писал NEWS.ru, сейчас в Китае под наблюдением врачей находятся 396 человек, инфекция у которых протекает бессимптомно. Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом на территории КНР составляет 82 985, из которых 83 остаются активными.