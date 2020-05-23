В Китае зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/96c864ce-3d67-11ea-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

11 новых завезённых случаев заражения коронавирусом выявили на территории КНР. 10 пациентов с инфекцией находятся в автономном районе Внутренняя Монголия, ещё один — в провинции Сычуань.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования на территории Китая составляет 82 985, из которых 83 остаются активными. Под наблюдением врачей находятся 396 человек, инфекция у которых протекает бессимптомно.

Жертвами коронавируса в Китае стали 4634 человека, от болезни оправились 78 268 пациентов, передаёт CNN.

Ранее глава МИД КНР Ван И сообщил, что Пекин продолжит помогать Москве в борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Министр отметил, что две столицы «стоят плечом к плечу» и защищают друг друга от нападок других государств, писал NEWS.ru.