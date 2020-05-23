В КНР сотрудничество с Россией назвали «крепостью» от нападок Запада

https://static.news.ru/photo/91511456-9db0-11ea-bbe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Jianzhun/Global Look Press

Пекин и Москва «стоят плечом к плечу» и защищают друг друга от нападок других стран. Об этом заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И. По его словам, двухстороннее сотрудничество является «прочной крепостью» в условиях пандемии коронавируса.

Перед лицом необоснованного нападения и дискредитации отдельных стран обе стороны [Россия и Китай] поддерживают друг друга, выступают за справедливость, становятся неприступной крепостью для политического вируса, что демонстрирует высокий уровень стратегического сотрудничества между КНР и РФ, — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что высокий уровень взаимодействия между странами позволяет поддерживать беспристрастность и справедливость.

Ранее Министерство транспорта США обвинило руководство Китая в создании препятствий для работы американских авиакомпаний в КНР. Перевозчики полностью прекратили перелёты в азиатскую страну с 12 марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Как писал NEWS.ru, Ван И призвал США не тратить время на разногласия и вместе бороться с общим врагом — пандемией коронавирусной инфекции.