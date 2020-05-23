Китай продолжит помогать России бороться с пандемией COVID-19

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Китай продолжит помогать России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), рассказал глава МИД РФ КНР Ван И.

Китай внимательно следит за развитием эпидемиологической ситуации в России, мы оказывали и намерены продолжить оказывать всевозможную поддержку российской стороне в борьбе с эпидемией, — цитирует дипломата РИА Новости.

Он добавил, что «непреклонный российский народ» справится с пандемией под руководством президента Владимира Путина. По словам министра, Пекин и Москва «стоят плечом к плечу» и защищают друг друга от нападок других стран.

В мире более 5,3 млн инфицированных COVID-19, более 342 тысяч погибли, более 2 млн выздоровели. ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку заболевания, зародившейся в Китае в конце 2019 года.

В России, согласно последним данным, выявлено 344,4 тысячи случаев заражения. Более 113,2 тысячи человек выздоровели, свыше 3,5 тысячи умерли. В Москве 163,9 тысячи заболевших, 49,8 тысячи выздоровели, 1,9 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США за время пандемии коронавируса получили от Китая более 12 млрд защитных масок, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И. По его словам, это количество эквивалентно 40 маскам на каждого жителя Соединённых Штатов.