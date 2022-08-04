На Шри-Ланке арестовали Сталина На Шри-Ланке арестовали местного профсоюзного лидера Иосифа Сталина

Фото: Isura Nimantha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция Шри-Ланки арестовала главу профсоюза учителей Иосифа Сталина за организацию и участие в несанкционированных митингах и акциях протеста в мае этого года, сообщает Guardian. Во время ареста тезка лидера СССР попытался поспорить с полицейскими и заявил, что «право на протест — демократическое право».

Его (Сталина — NEWS.ru) арестовывают за проведение демонстрации в мае в нарушение постановления суда, — сообщили в полиции репортерам.

9 июля участники протестов в Шри-Ланке ворвались в резиденцию президента Готабая Раджапаксы. В стране разразился экономический кризис, вызванный нехваткой бензина и дизеля. Из-за этого с 15 марта на территории государства начались массовые протесты и митинги. Основное требование граждан — отставка действующего главы государства.

15 июля спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена официально заявил, что президент страны Раджапакса ушел в отставку. Датой оставления им высшего на острове поста названо 14 июля. Незадолго до этого бывший лидер покинул страну.