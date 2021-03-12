На Филиппинах обнаружили новый вариант коронавируса

https://static.news.ru/photo/95684c7e-83cb-11eb-9bf1-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Новый вариант коронавирусной инфекции обнаружен на Филиппинах. Также там нашли бразильский штамм COVID-19.

Новый штамм получил наименование Р.3, в настоящее время сообщается о 98 случаях заболевания им граждан страны. Бразильский вариант — Р.1 — обнаружен на островном государстве впервые. Вирус завёз филиппинец, приехавший из Бразилии, передаёт ABS-CBN.

По информации национального Минздрава, оба штамма имеют одно происхождение, Пока неясно, является ли вновь обнаруженный вирус более заразным или же снижающим эффективность вакцин. Подчёркивается, что беспокоиться пока не о чем, так как нет достаточных данных, чтобы утверждать, что новый штамм может иметь серьёзные последствия.

Минздрав призывает не обозначать найденный вирус как «филиппинский». Ведомство ссылается на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которая не рекомендует использовать места выявления случаев заболевания для обозначения различных его вариантов.

Так называемые британские и южноафриканские штаммы были названы так, потому что о них впервые сообщили в этих странах. Вариант Р.3 более точно описывать не как филиппинский, а как вариант, о котором впервые сообщили на Филиппинах, — говорится в сообщении.

Как ранее писал NEWS.ru, директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что мутировавшие штаммы SARS-CoV-2 не влияют на тяжесть протекания коронавирусной инфекции ни у детей, ни у взрослых. По словам специалиста, дети болеют COVID-19 значительно реже и, как правило, легко переносят болезнь.

Уровень заболеваемости среди несовершеннолетних увеличивается, начиная с семилетнего возраста, но в целом не превышает 8–10%. Самая большая доля заражённых среди детей отмечается в возрастной группе 13–15 лет, указал Горелов.