Мужчина умер от удара током из-за заряжающегося телефона The Thaiger: житель Таиланда умер от удара током, взяв в руки заряжающийся телефон

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Мужчина в Таиланде взял в руки заряжающийся телефон и умер от удара током, который последовал из-за короткого замыкания. Полиция нашла тело 28-летнего сварщика из Бангкока по фамилии Ванчай с ожогом на правой руке, сообщает The Thaiger.

Издание отмечает, что мужчину обнаружили со сжатым в руке мобильным телефоном, который был подключен к зарядному устройству. Оно было воткнуто в удлинитель, ведущий к розетке на стене.

В ходе расследования выяснилось, что штепсель удлинителя был сломан, а Ванчай пытался его починить. По версии полиции, именно сломанный удлинитель вызвал короткое замыкание, приведшее к смертельному удару током.

Тело тайца обнаружил старший брат Сомкуан. Он заподозрил неладное, когда в третий раз за сутки безуспешно стучался в комнату Ванчая. Выбив дверь, он увидел, что брат погиб.

Ранее сообщалось, что следователи проведут проверку в изоляторе временного заключения города Балашихи. Там заключенный умер при падении со шконки в камере, где не работали камеры видеонаблюдения. Вечером 7 февраля 58-летний мужчина упал со второго яруса кровати, а когда к нему подошли сотрудники колонии, он уже не дышал.