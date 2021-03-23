Минздрав Индии обнаружил новый штамм COVID-19 с двойной мутацией

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Новый штамм COVID-19 с двойной мутацией обнаружен на территории Индии, рассказали в Минздраве азиатской державы. До этого Индийский совет по медицинским исследованиям заявлял о наличии в стране случаев инфицирования считающимися более опасными южноафриканским и бразильским вариантами коронавируса.

Хотя различные варианты коронавируса и штамм с двойной мутацией выявлены в Индии, они были обнаружены в недостаточном количестве для объяснения или установления прямой связи с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах [Индии], — цитирует сообщение министерства портал Reuters.

Число заболевших COVID-19 в республике достигло 11 734 058. Государство занимает третье место в мире (после США и Бразилии) по числу заразившихся, четвёртую строчку по количеству смертей (после США, Бразилии и Мексики).

Накануне стало известно, что вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», созданную в РФ, начнут производить в Индии. Соответствующего соглашения достигли Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Virchow Biotech. Ожидается, что в Индии будет производиться до 200 млн доз препарата в год. Передача технологий должна быть завершена в II квартале 2021 года, после чего развернётся полномасштабное коммерческое производство вакцины.

Как ранее писал NEWS.ru, Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, в настоящее время в рамках объединения уже одобрены четыре препарата и их будет достаточно для формирования коллективного иммунитета.

«Спутник V» зарегистрирован уже в 55 странах мира. Очередным государством, где препарат получил одобрение, стал Вьетнам. Таким образом, вакцина зарегистрирована в регионах, где проживает в общей сложности свыше 1,5 млрд человек. По количеству соответствующих уведомлений от госрегуляторов «Спутник V» занимает второе место на планете.