МИД КНР: мирное урегулирование и независимость Тайваня несовместимы Глава МИД КНР Ван И: мирное урегулирование и сепаратизм Тайваня несовместимы

Фото: Ron Przysucha/State Department/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен и Ван И

Глава МИД КНР Ван И заявил, что мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня. Чем больше власти острова будут двигаться к независимости, тем меньше шансов останется на мирное решение, отметил он на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях сессии Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.

Мирное урегулирование несовместимо с сепаратизмом и независимостью Тайваня, чем более безудержными будут действия по достижению независимости острова, тем менее вероятным будет мирное решение, — сказал министр иностранных дел КНР.

Он подчеркнул, что для защиты мир в Тайваньском проливе следует четко выступать против действий, которые могут привести к независимости острова.

Ранее стало известно, что Энтони Блинкен на встрече с Ван И предупредил о последствиях поддержки России со стороны Пекина. В ходе разговора дипломатов были обозначены возможные последствия такой поддержки. Блинкен добавил, что в Вашингтоне по-прежнему открыты к сотрудничеству с Пекином в рамках общих интересов.