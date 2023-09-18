МИД Китая вызвал посла ФРГ из-за слов Бербок о Си Цзиньпине МИД Китая вызвал посла ФРГ в ответ на слова Бербок о Си Цзиньпине-«диктаторе»

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Министерство иностранных дел Китая вызвало посла Германии из-за слов главы внешнеполитического ведомства ФРГ Анналены Бербок, которая назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, сообщает Spiegel. В Пекине заявление Бербок назвали абсурдным и провокационным.

Посол Германии в Пекине Патрисия Флор была вызвана в МИД Китая в воскресенье, — говорится в публикаци.

Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что высказывание Бербок нарушает дипломатический протокол и является политической провокацией. Она добавила, что Пекин «глубоко недоволен» и сделает представления немецкой стороне по дипломатическим каналам.

Высказывание в адрес китайского лидера Бербок сделала на прошлой неделе в ходе интервью американскому телеканалу. Она заявила, что победа России в спецоперации на Украине стала бы «знаком таким диктаторам этого мира, как Си Цзиньпин».

Ранее диктатором китайского лидера назвал президент США Джо Байден. Пекин также выразил протест, назвав высказывание хозяина Белого дома безответственным и нарушающим дипломатический этикет.