https://static.news.ru/photo/73babe54-508c-11ea-a274-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Ju Peng/Xinhua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин ещё 7 января на заседании постоянного комитета Политбюро распорядился принять меры профилактики и борьбы с заболеванием, которое позже назвали коронавирусом 2019-nCoV, или COVID-19. Об этом он рассказал в статье, опубликованной в главном журнале Центрального комитета Коммунистической партии Китая «Цюши».

К тому моменту было известно только о том, что в городе Ухань быстрыми темпами распространяется неизвестный тип пневмонии. Лишь два дня спустя китайские специалисты предположили, что возбудителем заболевания стал новый вирус. Сведения о первом погибшем были обнародованы 11 января, передаёт РИА Новости.

Китайский лидер также подчеркнул, что 20 января потребовал уделять повышенное внимание эпидемической ситуации и делать всё возможное для профилактики и контроля за распространением болезни. Ещё через пару дней в условиях быстрого распространения эпидемии были даны указания напрямую в провинцию Хубэй о срочной необходимости ввести всеобъемлющий и строгий контроль за выездом людей. На следующий день, 23 января, Ухань и ещё несколько городов провинции были закрыты на карантин.

Кроме того, Си Цзиньпин сообщил, что в первый день китайского Нового года — 24 января — вновь провёл заседание постоянного комитета Политбюро.

За медленное реагирование на вспышку заболевания серьёзной критике подверглись многие официальные лица в Хубэе и Ухани. В результате некоторые из них лишились должностей.

Агентство отмечает, что по итогам заседания постоянного комитета Политбюро в СМИ Китая, как правило, появляется однотипное заявление без детальных подробностей. Ситуация, при которой председатель КНР лично рассказывает общественности о сделанных на такого рода встречах заявлениях, — крайняя редкость.

Как писал NEWS.ru, в начале февраля национальная надзорная комиссия Китая объявила о расследовании дела врача Ли Вэньляна. Этот доктор был одним из первых, кто пытался предупредить об эпидемии коронавируса.

Медик обратил внимание на схожие симптомы у семи человек, побывавших на рыбном рынке Ухани, ещё в конце декабря 2019 года. Поначалу он решил, что это SARS — другой тип коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в 2002–2003 годах. Полученная от доктора информация быстро распространилась по социальным сетям, но тогда его и ещё нескольких врачей вызвали в полицию и обвинили в нагнетании паники и подрыве общественного спокойствия.

Через некоторое время у Вэньляна начались лихорадка и кашель, ему диагностировали коронавирус. Организм заболевшего не справился с осложнениями, и он скончался.